Vico Equense. Andrea Buonocore sconfessa l’accusa di “maschilista” e trova due donne in Giunta : Cioffi e Di Gennaro

Vico Equense. Una notte senza dormire questa passata per scegliere l’assessore e il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, ha sconfessato le accuse di “maschilismo” scegliendo ben due assessore Elisabetta Cioffi e Paola Di Gennaro, poi Domenico Trombetta entrerà al posto del contestato assessore all’urbanistica Angelo Castellano accontendando il gruppo di Viconinvolgiamo, oramai ex gruppo, che apsetta comunque le deleghe

Elisabetta Cioffi, cui dovrebbe andare la delega al bilancio, è una consulente aziendale, mentre Paola Di Gennaro è avvocato, originaria della borgata di Fornacelle e dovrebbe acquisire le deleghe a turismo ed attività produttive lasciate da Lucia Vanacore. La nomina di Trombetta, invece, rientra nell’ambito dell’accordo con il gruppo di maggioranza e prevede l’ingresso, per surroga, in consiglio comunale del primo dei non eletti Luigi Verde.