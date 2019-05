Vico Equense. Al via la selezione per otto nuove assunzioni al Comune. Ecco i nomi dei 260 candidati ammessi e degli esclusi

Vico Equense. Entro la fine di quest’anno il Comune assumerà otto nuovi collaboratori amministrativi che beneficeranno di un contratto a tempo determinato e part-time al 50 per cento. Il Comune di Vico Equense ha inoltre specificato che i contratti a tempo determinato potranno essere rinnovati fino ad un massimo di tre anni. In base alla legge due dei posti disponibili saranno riservati a potenziali dipendenti diversamente abili. Ma, se i posti disponibili sono otto, a partecipare alla selezione per potersene aggiudicare uno sono quasi in 300, provenienti da tutta la Campania ed anche da altre regioni. La Commissione aggiudicherà un punteggio massimo di 10 punti per quanto concerne i titoli in possesso dei candidati e la selezione si svolgerà in due tempi. Come prima fase ci sarà la cosiddetta prova pratico/teorica nella quale il candidato dovrà redarre un elaborato tecnico sulle materie scelte dall’amministrazione: diritto amministrativo, ordinamento delle autonomie locali, inglese ed informatica. La seconda prova, invece, si baserà su un colloquio finalizzato a valutare la conoscenza delle materie oggetto d’esame. Ieri è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi. Ecco tutti i nomi.

Ammessi

Aiello Adele, Aiello Alberto, Aiello Angelarosa, Aiello Marco, Alberino Giuseppina, Alfano Massimo, Alfano Valentina, Amalfitano Tiziana, Amato Umberto, Amodio Antonio, Aprea Fabio, Aprea Gaia, Apuzzo Ferdinando, Apuzzo Flavia, Apuzzo Giovanni, Apuzzo Giulio, Apuzzo Maria, Apuzzo Rossella, Arpino Maria, Michela Arpino Serghij, Aversa Gaetano, Balzano Gennaro, Baselice Vittorio, Beltramino Rita, Benvenuto Valentina, Breglia Giovanni, Buono Maria, Buonocore Anthony, Buonocore Assunta, Buonocore Giuseppe, Buonocore Maria, Buonocore Silvia, Buonocore Teresa, Cangiano Emilio, Capezza Marianna, Capopardo Mario, Cappiello Teresa, Cardone Giuseppina, Carotenuto Anna, Carotenuto Francesca, Cascone Yuri, Caso Giuseppina, Celentano Anna, Celentano Filomena, Chirico Carmen, Cilento Anna, Cilento Giovanna, Cilento Giovannina, Cilento Marialaura, Cinque Bianca Lia, Cinque Claudio, Cinque Giuseppe, Cinque Maria, Cinque Simona,,Cinque Stella, Cioffi Annarita, Cioffi Antonella, Cioffi Eduardo, Cioffi Valentina, Cocurullo Laura, Colledonico Miriam, Colledonico Roberto, Coppola Aniello, Coppola Anna, Coppola Annarosa, Coppola Salvatore, Cosenza Cristiano, Cuccurullo Gennaro, Cuomo Giuseppina, Cuomo Lello, Cuomo Maria, Cuomo Paola, D’Alesio Rossella, D’Angelo Vittorio, D’Auria Maria, De Feo Luigi, De Gennaro Ylenia, De Martino Bianca, De Martino Luca, De Riso Michele, De Riso Pasquale, De Simone Fabiola, De Simone Giovanni, De Simone Giuseppa, De Simone Marianna, De Simone Mario, De Simone Natascia, De Sinno Gioacchino, De Vito Viviana, Defina Antonio, Della Rocca Maria, Desiderio Laria Luigia, Desiderio Miriam, D’Esposito Giuseppina, D’Esposito Luigi, Di Capua Ciro, Di Guida Rosario, Di Maio Daniele, Di Maio Torquato, Di Martino Cosimo, Di Martino Erica, Di Martino Giuseppina, Di Martino Marianna, Di Martino Milena, Di Martino Roberta, Di Palma Della, Di Palma Eduardo, Di Palma Emmanuel, Di Palma Enrico, Di Palma Luigi, Di Palma Nunzio, D’Urso Raffaele, D’Urso Teresa, Ercolano Antonella, Esposito Angelica, Esposito Carla, Esposito Francesco, Esposito Luigi, Esposito Mariagrazia, Esposito Teresa, Esposito Viviana Viola, Falcone Marzio, Felaco Sharon Serena, Ferrera Vincenzo, Ferro Angela, Ferro Rosalia, Festa Sara, Fiorentino Carlo, Fiorentino Luisa, Fucito Anna, Galano Simona, Gargiulo Giuliana, Gargiulo Luisa, Gargiulo Salvatore, GargiuloTeresa, Glielmo Rosalba,,Grieco Lucia, Grieco Valeria, Grimaldi Francesca, Guida Ida, Guida Roberta, Guida Valeria, Guidone Renato, Iaccarino Antonio, Iaccarino Filomena, Iaccarino Giuseppina, Imparato Giuseppe, Imparato Liberata, Imperato Annalisa, Imperato Umberto, Iovine Alfonso, Iovine Margherita, Iovine Teresa, Iuzzino Angela, Landolfi Luigi, Leone Simona, Longobardi Raffaele, Lotti Pietro, Maffucci Maria, Malafronte Elisabetta, Malafronte Nicola, Manganaro Vincenzo, Maresca Domenico, Maresca Giada, Maresca Grazia, Maresca Maria, Maresca Maria, Maresca Marianna, Maresca Roberta, Marigliano Marialuisa, Martino Antonietta, Marullo Sabato, Mascolo Cristiana, Mascolo Filomena, Mastellone Sofia, Mastromano Assunta, Matrone Paolo, Miccio Rosa, Miniero Antonino, Miragliuolo Elviro, Miranda Pasquale, Morgese Elena, Moriello Annalisa, Morone Flavia, Mosca Fabio, Oliva Giovanna, Oliva Marianna, Oscurato Angela, Palumbo Anna, Panico Annapaola, Pappalardo Consiglia, Pappalardo Maria, Parlato Alessandro, Parlato Assunta, Parlato Ciro, Parlato Daniela Giusy, Pascuzzo Francesco, Paudice Gianluca, Pauroso Salvatore, Pelosio Giuseppe, Pepe Salvatore, Pisani Luca, Pontillo Ciro, Porzio Alessandro, Porzio Erika, Rapesta Roberta, Ricchezza Danilo, Rocco Fortunata, Rocco Lucia, Romano Renato, Rossano Marisa, Ruggiero Biagio, Ruggiero Salvatore, Russo Elvira, Russo Giuseppina, Russo Luigi, Russo Mario, Russo Vincenzo, Savarese Alessia, Savarese Antonietta, Savarese Chiara, Savarese Davide, Savarese Luigi, Savarese Rosa, Savarese Rosa, Savarese Stefania, Savarese Stefano, Schettino Giuseppe, Somma Filomena, Somma Lucia, Sorrentino Luigi, Sorrentino Valeria, Staiano Anna, Staiano Anna, Staiano Anna, Staiano Antonio, Staiano Giuseppe, Staiano Serena, Starace Antonella, Starace Luigina, Starace Michele, Starace Vichi, Starace Vincenzo, Suarato Salvatore, Trapani Bruno, Tremondi Giuseppe, Vanacore Antonino, Vanacore Filomena, Vanacore Luisa, Vanacore Maria, Vanacore Maria R., Vanacore Vincenzo, Vatiero Gaetano, Verde Marianna, Visciano Bianca, Visciano Michele, Voccia Durante, Volpe Argentina, Volpe Salvatore

Esclusi

Calandro Ciro, Cuorno Giuseppe, Glielmo Francesco, Iovine Pasqualina, Marano Marianna, Solinas Raffaele, Vinciguerra Gabriele