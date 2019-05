Vicenza. E’ di Meta il sindaco di Creazzo

Da Meta a Vicenza. Il nuovo sindaco di Creazzo è di origini metesi.

Un pezzo della Penisola Sorrentina, anzi di Meta, arriva in Veneto ed è il nuovo sindaco del Comune di Creazzo, in Provincia di Vicenza. Si chiama Carmela Maresca, nata a Piano di Sorrento e vissuta a Meta fino al 1985, quando, grazie al concorso, è entrata nella scuola primaria con assegnazione Vicenza. Da allora si è fermata a Creazzo, un Comune di 11mila abitanti, dove ha messo su famiglia, è sposata con un vicentino ed ha una figlia di 25 anni. La passione civile ha portato Carmela Maresca all’impegno politico. E’ stata consigliere comunale, sempre tra le più votate, e poi vice sindaco ed assessore alle politiche sociali ed all’istruzione per 11 anni. Infine la candidatura a sindaco alle ultime amministrative e la vittoria nella giornata di ieri con una percentuale superiore al 70%. E’ la prima donna sindaco nella storia di Creazzo.