Viaggio in carcere a Salerno. Raffaele Di Palma di Ravello “Ci mancano i nostri cari, sono loro che soffrono di più”. Una bellissima iniziativa questa di Telecolore, la prima emittente della provincia di Salerno, quella di entrare nel carcere di Fuorni e ascoltare i detenuti . In questo caso l’intervista a Raffaele Di Palma della cittadina della Costiera amalfitana a cuore aperto , la voglia di imparare un lavoro, a cucinare, la pizza, la fede, la vita nella “stanza” e non “celle” come vengono chiamate. Il dopo che vorrebbe cambiare “cercherò di attivarmi per riportare la serenità nella mia famiglia”