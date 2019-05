Viabilità, traffico sull’A3: paralizzati i caselli di Pompei e Castellammare – FOTO

Mattinata di inferno sull’Autostrada A3, la quale si estende per circa 52 chilometri, nel circondario di Napoli, e parte della provincia di Salerno. Si registra traffico letteralmente paralizzato nei pressi dei caselli di Pompei e Castellammare di Stabia. Ricordiamo che sono in atto i lavori presso il viadotto Sarno. Noi di Positanonews consigliamo di uscire all’uscita Angri e poi procedere per le strade interne, Sant’Antonio Abate, Gragnano e così via.

Autostrade Meridionali ha annunciato l’apertura ad questa sera, ore 18. Si è infatti conclusa, con 5 giorni di anticipo, la prima fase dei lavori sull’infrastruttura, consentendo quindi il transito su due corsie (una per senso di marcia).

La conclusione anticipata dei lavori è stata resa possibile grazie ai doppi turni di lavoro disposti da Società Autostrade Meridionali, che si era già attivata negli scorsi giorni per accelerare la soluzione degli effetti sulla viabilità causati anche dalla compresenza di altri cantieri sul territorio (come quello di Anas), mai emersi nelle sedi istituzionali di coordinamento degli interventi. Sam manterrà uno stretto coordinamento con la Prefettura di Napoli, il Comune di Sorrento e gli operatori economici del territorio fino alla conclusione definitiva dei lavori.