Viabilità, disagi portati dai megabus: a Furore ci si mettono anche le auto in sosta vietata – FOTO

Tanti i disagi arrecati dai megabus che sono arrivati questa mattina in Costiera Amalfitana. Almeno due i bus di oltre 12 metri sono stati visti in giro per l’Amalfitana, fino ad Amalfi. In particolare, diversi sono stati i disagi riscontrati a Furore, zona Fiordo. Precisamente all’altezza della Locanda del Fiordo ancora una volta erano presenti diverse auto in sosta vietata: lasciamo immaginare a voi i disagi riscontrati dagli automobilisti in una situazione del genere. C’è chi ha commentato: “È uno scandalo, abbiamo più volte segnalato il disagio in quella zona al Prefetto. I divieti di sosta non vengono rispettati”.

Intanto, è notizia di poco fa che il 6 maggio c’è stato un altro tavolo tecnico presso la Prefettura di Salerno con la presenza di Cgil-Cisl e Uil, sigle sindacali promotrici dell’azione di sciopero del trasporto pubblico locale (Sita) previsto per il giorno 11 maggio e poi revocato. Presenti inoltre i soli sindaci di Positano, Praiano e Amalfi e il presidente della Commissione Trasporti della Regione Luca Cascone. ASSENTE PERCHE’ NON INVITATO, il COORDINAMENTO delle associazioni della Costiera amalfitana, nonostante le associazioni che ne fanno parte – in qualità di portatrici di interesse collettivo – ne abbiamo fatto esplicita richiesta tramite Pec, e nonostante siano le promotrici della presente petizione (inviata al signor Prefetto di Salerno in data 17 aprile 2019). Su questo particolare è lecito chiedere il motivo di questo mancato invito.