Valico di Chiunzi, via la sedia rossa e buche ripristinate: quanto durerà?

Via la sedia rossa dalla buca al Valico di Chiunzi, la Provincia corre ai ripari con i rattoppi. Questa mattina, addetti della Salerno Multiservice hanno infatti ripristinato delle buche che si trovavano sulla Sp2, che collega Tramonti con l’Agro Nocerino. L’Ente provinciale, che sta intervenendo in queste ore anche a Tramonti, ha in qualche modo rimediato ad un concreto rischio per auto e moto.

Uomini del comando di Polizia municipale del comune di Sant’Egidio del Monte Albino sono giunti a supervisionare il lavoro degli operai, che è consistito nel riempimento di buche profonde: finalmente è stata anche rattoppata la buca segnalata con una sedia rossa, segno che la popolazione della vicina Tramonti è seriamente preoccupata delle cattive condizioni in cui versano le strade provinciali. Ci chiediamo quanto dureranno ancora queste soluzioni temporanee, in attesa che vengano attuati i lavori dal consistente finanziamenti da 3 milioni di euro. Foto: Amalfi Notizie