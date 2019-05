Valentina scomparsa a 14 anni, l’appello sui social. Il papà disperato: «Aiutatemi a trovarla»

Una ragazza di 14 anni di nome Valentina è scomparsa a Cento: l’appello per la scomparsa ha rapidamente fatto il giro dei social con migliaia di condivisioni. La giovane al momento della scomparsa, scrive Il Resto del Carlino, indossava una giacca bomber nera, jeans con degli strappi, scarpe bianche con il ‘baffo’ Nike fucsia e uno zaino celeste con macchie rosse.

Molto in ansia soprattutto il papà, con cui vive Valentina: quest’ultimo è tornato ieri sera a casa e non ha trovato la figlia. «Sono un ragazzo padre, le sto molto dietro, non è il tipo da colpi di testa – ha detto l’uomo al Carlino – un’amica ci ha detto che Valentina stava organizzando un incontro con un ragazzo, ma se e dove si siano incontrati non si sa». L’appello ha fatto il giro del web, nella speranza che la ragazzina torni presto a casa.Valentina, 14 anni è scomparsa da ieri pomeriggio da cento.

Il suo cellulare si è collegato l’ultima volta alla cella di via del Tuscolano a corticella. Ora risulta spento.

Si chiede la massima condivisione. Se qualcuno la dovesse vedere o l’avesse vista..avvisate immediatamente i carabinieri.