Riceviamo e pubblichiamo le immagini di uno strano pergolato, segnalatoci da un gruppo di appassionati escursionisti. In località Montechiaro è apparso un pergolato strutturato con tondini di ferro, altissimo , fuori da ogni canone, coperto da tela verde per una grande estensione. Sappiamo essere la Soprintendenza essere molto attenta al paesaggio, tale e tanto da scoraggiare l’uso di pannelli fotovoltaici, imporre l’uso di pali di castagno e pagliarelle per i giardini.