Universiadi Napoli 2019: tutti i costi e le info sui biglietti

Partirà da fine maggio la vendita dei biglietti per la 30esima Summer Universiade di Napoli 2019.

Come riporta il sito ufficiale delle Universiadi, le tariffe sono accessibili per tutti, a cominciare dalla Cerimonia inaugurale della manifestazione, in programma il 3 luglio allo Stadio San Paolo, il cui costo del biglietto intero è di 15,00 euro. Per le categorie under 18, over 65, delegazioni sportive, studenti universitari, associazioni sportive e militari il prezzo ridotto è di 5,00 euro. Previsto anche un pacchetto family, due adulti e due bambini under 18, a 36,00 euro.

Per le gare di qualificazione il costo del ticket intero è di 3,00 euro, ingresso gratuito agli under 18, over 65 e agli studenti universitari; le finali saranno accessibili a 5,00 euro per l’intero, 3,00 euro per il ridotto e 14,00 euro per il pacchetto family. Gratuita invece la Cerimonia di chiusura a Piazza del Plebiscito, prevista il 14 luglio.

Entro fine mese sul sito www.universiade2019napoli.it sarà disponibile un link apposito per l’acquisto dei biglietti. Alla fine della procedura, agli spettatori sarà inviato un documento PDF con il codice a barre con cui avranno accesso diretto agli impianti, dove il loro tagliando verrà convalidato. Il codice a barre, in alternativa alla stampa, potrà essere convalidato anche su telefoni cellulari oppure tablet.

Durante gli orari lavorativi, si potranno acquistare i ticket direttamente alla biglietteria dell’impianto, aperta un’ora prima delle competizioni.

L’accesso alle gare sarà consentito circa 45 minuti prima dell’orario di inizio dell’evento. Verrà inoltre attivato un call center dedicato alla vendita dei biglietti e a tutte le informazioni relative a orari e impianti dell’Universiadi.

AMALFINOTIZIE