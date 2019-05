Un super pomeriggio alla Mondadori con GORDON – Foto e video intervista

Yuri Sterrore, in arte GORDON, è lo youtuber più amato dalle ragazze, con un seguito sui social di oltre 2 milioni di follower. Appassionato di viaggi, avventure e culture, cerca di trasmettere emozioni attraverso i suoi video. Famoso per le tante e bizzarre parrucche che indossa, sempre una diversa per immedesimarsi nelle svariate situazioni vissute dal genere femminile. Perché, diciamocelo, chi le capisce le donne? Gordon fa proprio questo: cerca di entrare nel loro mondo, nelle abitudini, nel “Girls Mood”.

Ha deciso di presentare il suo primo romanzo “Tu Che Mi Capisci” a Napoli, presso la Mondadori bookstore in Piazza Vanvitelli, dove ha incontrato i suoi lettori. Simpatico, ironico, estremamente gentile e disponibile, ha scattato foto con tutte le sue fan e autografato le copie del libro.

Prima volta per lui nella città partenopea e già incantato per le tante specialità gastronomiche: tre pizze in una sola giornata e babà a volontà!

Positanonews, presente all’evento, lo ha intervistato in esclusiva, invitandolo in Costiera Amalfitana per trascorrere qualche giorno a Positano.

E, per augurargli ulteriori successi e soddisfazioni, vogliamo utilizzare il suo tormentone “SI SBOCCIA POVERIIIIIIIIIIIIIIII”.

Pamela CUOMO