Hai un Huawei ? Ecco cosa ti succede dopo il blocco di Google

Google ha ufficilizzato la decisione di rimuovere la licenza Android per Huawei, che vale per la versione commerciale del sistema operativo . Significa che i telefonini del colosso cinese potrebbero non ricevere gli aggiornamenti del sistema operativo, se già in funzione , o potrebbero non averlo del tutto nei prossimi modelli .

C’è una proroga di 90 giorni ,per Huawei. Così da poter trovare una strategia e magari cercare una mediazione con Google e col governo statunitense. La decisione é stata comunicata poche ore fa dal ministero del commercio americano che fa slittare la stretta legale fino al prossimo 19 agosto .