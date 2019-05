Questa mattina, durante una battuta di pesca sportiva nelle acque della costiera amalfitana, per la precisazione a largo di Conca, è stato catturato un esemplare di barracuda dal peso di 6,200 chilogrammi. Non è stato facile perché il grande esemplare, dopo aver abboccato all’amo, ha strattonato per lungo tempo arrivando a piegare più volte la canna da pesca, ma alla fine ha dovuto arrendersi. Grande curiosità tra i presenti e grande soddisfazione per gli autori della pesca “miracolosa” che si sono fatti immortale con la loro ambita preda. Ma, dopo le foto di rito, siamo certi che i pescatori si gusteranno un ottima cena a base di pesce.

