Trovata soluzione al problema traffico in Penisola Sorrentina ed in Costiera Amalfitana

Attenzione: Anas, Autostrade Meridionali e Sindaci della penisola sorrentina si sono riuniti per risolvere una volta per tutte i problemi di viabilità causati dai lavori attualmente in corso sul viadotto di Castellammare , e hanno preso una drastica decisione , da oggi a tutti i turisti e pendolari sarà fornita – l’Amaca San Marco -, strumento utilissimo per combattere lo stress da coda. Volendo, si può fare richiesta per quella a due piazze. Magari aspettando che l’ingorgo si sblocchi si fa notte, e allora non lasciamoci cogliere impreparati, sotto le stelle, si sa, in due la fila è più romantica se ci si stringe nell’Amaca San Marco! (Questa News vi è offerta da trasporti SITA e Bwin: 1,62 la corriera per Positano non passa; 3.75 la corriera per Positano passa ma non si ferma perché è “schiattata di gente” 15,50 la corriera per si ferma!, vi porta a Positano in orario, e il conducente è pure simpatico e vi dice: “Grazie di aver scelto la Sita!”