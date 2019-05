Tromba d’aria in Costa d’ Amalfi verso Maiori. A Ravello danni del vento in piazza. Positano le foto virali di Fabio Fusco e l’arcobaleno a mare fotografato dal direttore di Positanonews a Tordigliano, al confine fra Piano di Sorrento e Vico Equense.

Una primavera particolare questa come già abbiamo detto ieri , un maggio mai visto hanno riferito in diretta su Positanonews i pescatori e i Lucibello. Oggi un’acquazzone che ha portato una tromba d’aria che è arrivata al largo di Maiori verso Salerno e Cetara . A Ravello il vento ha spazzato via tavolini e sedie da Piazza Vescovado. Danni un pò ovunque questo pomeriggio , a Castellammare di Stabia e Pompei per il rischio esondazione Sarno, a Napoli i tombini, per fortuna l’allerta Meteo in Campania è stata suggellata da questo arcobaleno.