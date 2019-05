Trekking a Positano e dintorni con la famiglia

Dennis Jarvis – Flickr

Con l’arrivo della bella stagione è normale desiderare di passare più tempo all’aperto e perdersi nei meravigliosi panorami primaverili. Questo vale specialmente i bambini che hanno voglia di muoversi dopo un lungo inverno costretti al chiuso fra casa e scuola. Niente di meglio di un bel percorso di trekking con tutta la famiglia nei dintorni di Positano.

I sentieri del luogo, infatti, si prestano ottimamente a questo scopo, date le meraviglie naturali che vi possiamo trovare ma anche l’accurato livello di sicurezza dei sentieri fra la costiera amalfitana e la penisola sorrentina.

Le antiche strade di collegamento della Costiera Amalfitana si prestano splendidamente al trekking in famiglia: tra mulattiere e sentieri che si snodano fra le colline è possibile ammirare vedute a picco sul mare, incontrare capre e muli e anche visitare affascinanti eremi e conventi solitari.

Il percorso più noto intorno a Positano è sicuramente il Sentiero degli Dei, il cui nome richiama il paesaggio divino che ci si appresta ad ammirare nel percorrerlo e che ha anche ispirato Italo Calvino che lo ha descritto come una “strada sospesa sul magico golfo delle Sirene solcato ancora oggi dalla memoria e dal mito”. Partendo da Agerola, questo sentiero piuttosto facile e percorribile in circa 3 ore per 7,8 chilometri, arriva fino a Nocelle, frazione di Positano e consente di sfruttare la lunga discesa con un dislivello di circa 600 metri, cosa che sarà molto apprezzata dalle famiglie con i bambini piccoli.

La vegetazione che si incontra varia da pochi arbusti ed erba, che attirano le pecore e le capre al pascolo, fino alla tipica macchia mediterranea di lecci, erica e rosmarino. Il sentiero offre panorami a strapiombo sul mare e, pur essendo meraviglioso ed emozionante, potrebbe essere sconsigliato a chi soffre di vertigini.

Durante il tragitto ci si imbatte nel Convento di San Domenico dove è possibile visitare la chiesa di S. Maria a Castro del XII sec. e il convento domenicano del XVI secolo, nella “Grotta del Biscotto” e nell’impegnativa scalinata da 1500 gradini che porta fino a Nocelle, una volta raggiungibile solo grazie a questo percorso a scale.

Fra Amalfi e Scala si trova invece un altro interessante percorso di trekking della Costiera Amalfitana, la Valle delle ferriere. L’affascinante atmosfera che richiama i grandi canyon e le piccole e tortuose cascate che lo contraddistinguono ne fanno una meta irrinunciabile. Il sentiero attraversa una parte bassa, la Valle dei Mulini, dove si potranno trovare i resti delle antiche cartiere e dei mulini dedicati alla lavorazione della carta e una parte alta, la Valle delle Ferriere che evidenzia gli antichi resti medievali della lavorazione del ferro.

Il sentiero della baia di Ieranto, invece, ci porta fino a Punta Campanella dove sorgeva il tempio della dea Atena e dove il poeta greco Omero aveva collocato le Sirene che incantarono Ulisse. Percorso di media difficoltà percorribile in circa 4 ore consente di arrivare ad una famosa spiaggia di ciottoli che offre la vista dei Faraglioni.

Al contrario, il ripido sentiero che conduce al Santuario della Madonna dell’Avvocata si arrampica con una difficoltà impegnativa sui monti e consente di visitare un eremo di origine medievale affacciato sul Golfo di Salerno verso il quale si recano in processione i fedeli nel lunedì di Pentecoste.

Il perfetto modo di terminare il trekking in famiglia è con la piacevole passeggiata lungo il sentiero che porta alla Torre dello Ziro e alle mura del Granducato di Amalfi, con la tormentata storia del luogo colpito dai saraceni che giungevano dal mare. Teatro di un truce evento della storia di Amalfi, la Torre è tuttora considerata un luogo popolato da fantasmi a causa dei tristi avvenimenti del 1500 e all’imprigionamento e uccisione di Giovanna D’Aragona, detta “La Pazza”.

Le raccomandazioni prima di partire per un percorso di trekking con la famiglia non sono molte, ma è comunque necessario organizzarsi al meglio. Chi ha figli piccoli, anche neonati, non è obbligato a rinunciare a una simile esperienza. È sufficiente attrezzarsi con una carrozzina dalle ampie ruote pensata per salire senza difficoltà su ogni tipo di terreno, anche fuoristrada. Esistono anche soluzioni come marsupi-zaino, anche se il ‘carico’ peserà un po’, possono comunque tornare utili per avere le mani libere.

Chi ha invece figli più grandi dovrà assicurarsi non solo di portare abbondanti provviste e riserve d’acqua (i ragazzi hanno sempre fame!), ma è anche importante scegliere un percorso a loro adatto che sia anche in grado di coinvolgerli. Le varie possibilità offerte da Positano e dintorni, con panorami mozzafiato e (con un pizzico di fortuna) con la presenza di qualche animale locale, saranno particolarmente graditi da grandi e piccoli.