Tramonti, “siAMO Tramonti” apre la campagna elettorale

Tramonti, Costiera Amalfitana. Questa sera si apre campagna elettorale per le elezioni comunali con la presentazione della lista da parte di “siAMO Tramonti” con candidato sindaco Domenico ‘Mimmo’ Guida. Come da tradizione i comizi iniziano da Piazza Polvica: l’appuntamento è alle ore 20 e per i nostri lettori Positanonews seguirà l’evento con foto e dirette. Restate aggiornati sulla nostra pagina Facebook.