Tramonti, rifacimento manto stradale Sp2: tutte le informazioni per gli automobilisti

Domani prenderanno il via i lavori per il rifacimento del manto stradale sulla strada provinciale, a Tramonti. I lavori, presentati il 12 aprile scorso alla presenza della stampa dal Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, rientrano nel Programma straordinario degli investimenti sulla Viabilità provinciale. L’apertura del cantiere era prevista per fine aprile, ma presumibilmente a causa del lungo ponte tra 25 aprile e 1 maggio, l’Ente provinciale ha posticipato il da farsi di qualche settimana.

I lavori di pavimentazione della Sp2 (e Sp2 b) inizieranno domani e dovrebbero essere ultimati nel giro di un mese, completati dalla sistemazione della segnaletica orizzontale. La ditta incaricata dalla provincia per realizzare questi interventi urgenti è la CO.GE.G srl di Altavilla Silentina (Sa) e l’importo netto dei lavori è di € 31.866,54.

Nell’ordinanza n. 78 la Provincia di Salerno dispone la chiusura della strada provinciale dalle 8 .00 alle 17.00, nei giorni 9 e 10 maggio 2019, dal km 14 al km 16 e dal km 2 al km 3,6 (come indicato dal Comune di Tramonti, dal bivio di Casa Salsano fino a Novella): giovedì (domani) saranno effettuati i lavori di predisposizione, mentre venerdì verrà steso lo strato di bitume.