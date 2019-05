Tramonti, presentata la lista “SiAmo Tramonti”. Mimmo Guida: “ribelli contro questo sistema” – VIDEO

Piazza Polvica ieri sera ha assistito all’apertura della campagna elettorale per le comunali a Tramonti, con la presentazione della lista “SiAmo Tramonti”, con candidato a sindaco Mimmo Guida. Una discreta presenza di persone in una piazza tiepida, ma incuriosita nel scoprire questa proposta politica, ha fatto da cornice al comizio. I dodici candidati hanno presentato a grandi linee il proprio programma, parlando di ambiente, toccando in particolar modo il tema sul dissesto idrogeologico, oltre a introdurre la questione del decoro ambientale del paese, riallacciando il discorso sul turismo. Poi dalle imprese alla scuola, secondo questa compagine politica fondante è il supporto e la regia del comune. Non è mancata comunque qualche “battuta” a chi non è riuscito a presentarsi a questa tornata elettorale, mentre riguardo all’amministrazione uscente, il candidato sindaco Mimmo Guida l’ha definita “dinastia Imperato-Giordano-Amatruda”, criticando il metodo utilizzato riguardo alla gestione del piano regolatore e le costruzioni nel paese ed il dispendio di risorse pubbliche non utilizzate nell’interesse generale del paese della montiera. Guida, riprendendo lo slogan della lista “Nel paese dei furbi, i ribelli sono gli onesti”, ha definito la propria compagine i ribelli “contro questo sistema, vent’anni di questo sistema e metodo”.