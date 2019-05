Tramonti, presentata ieri la lista “Tramonti Democratica”. Domenico Amatruda: “questa è la squadra giusta” – VIDEO

La lista “Tramonti Democratica” con candidato a sindaco Domenico Amatruda ieri sera ha presentato la propria squadra in Piazza Polvica. Una buona presenza ha seguito il comizio d’esordio della compagine dell’amministrazione uscente, che in questa tornata elettorale si presenta con alcune novità, onorando il motto “Continuità nel Cambiamento”: una parola d’ordine non solo nelle candidature, perché la squadra rimarcando la paternità dei risultati ottenuti nell’ultimo quinquennio (ambiente e riciclo della differenziata, adeguamento sismico della scuola, asilo nido, ricovero per la popolazione, politiche sociali, potenziamento dei trasporti e promozione del territorio, per citarne alcuni), durante la campagna elettorale illustrerà meglio gli ulteriori propositi per il futuro: si sottolinea comunque una grande attenzione per le politiche per le pari opportunità e di coinvolgimento dei giovani nel processo decisionale del paese. Riferimenti al comizio della sera prima da parte del gruppo “SiAmo Tramonti” ci sono stati, durante la serata infatti non sono mancati inviti allo svolgimento di una campagna elettorale dai toni sereni. Il candidato sindaco Domenico Amatruda, “smontando” lo slogan degli avversari politici (“Nel paese dei furbi, i ribelli sono gli onesti”) ha affermato che “tutti gli abitanti di Tramonti sono onesti”. Rispetto ad una proposta “ferma agli anni novanta” c’è stato poi l’invito a scegliere la propria lista perché “questa è la squadra giusta per governare per i prossimi cinque anni”. Amatruda ha poi precisato di voler essere “il sindaco di tutti, il sindaco della porta accanto”.