Tramonti, inizia stasera la campagna elettorale di “Tramonti Democratica”

Tramonti, Costiera Amalfitana. Questa sera inizia la campagna elettorale per la lista uscente “Tramonti Democratica” con candidato sindaco Domenico Amatruda. Come avvenuto ieri sera per la presentazione della lista sfidante “SiAmo Tramonti” il comizio si terrà in Piazza Polvica (in caso di pioggia l’evento si terrà alla Casa del Gusto): l’appuntamento è alle ore 20 e per i nostri lettori Positanonews seguirà l’evento con foto e dirette. Restate aggiornati sulla nostra pagina Facebook.