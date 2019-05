Tramonti, incidente stradale sulla Sp2 nei pressi della frazione Ponte. A Positano altro incidente verso Tordigliano FOTO

Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 17 a Tramonti in Costiera amalfitana , nei pressi della frazione Ponte, sulla Sp2. Secondo le frammentarie notizie giunte alla nostra redazione, c’è stato uno scontro tra due auto nelle immediate vicinanze della locale stazione dei Carabinieri, che si trova a circa 150 metri dal luogo del sinistro: militari dell’arma sono infatti intervenuti sul posto. Non si conosce la precisa dinamica dell’incidente, si attendono atteggiamenti. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello.

Altro incidente si è registrato nella tarda mattinata fra Positano e Tordigliano, sulla S.S. 163 Amalfitana, in una serie di curve che portano verso Piano di Sorrento. In quelle stesse curve vi sono stati decine di incidenti e di recente l’ANAS ha riparato vari muri distrutti dalle auto. Questa volta l’auto in questione è finita nella roccia , per fortuna senza feriti.