Tramonti, Francesco Maiorano porta il “Sole d’Estate” a Milano al Tuttofood 2019

La Pizza di Tramonti è protagonista al Tuttofood 2019 di Milano. Francesco Maiorano e la propria consorte Pamela Viggiano portano nel capoluogo meneghino i sapori della nostra terra, strizzando l’occhio alla bella stagione. La “Sole d’Estate” del pizzaiolo dell’Alleanza Slow Food è proposta con Fiordilatte Euro Iovine, pomodorino giallo Carbone Conserve Vegetali, alici di Cetara e scaglie di limone IGP Costa d’Amalfi. I patron della Trattoria San Francisco hanno portato nella fiera internazionale agroalimentare (in corso, dal 6 al 9 maggio) non solo la tradizionale pizza tramontana nelle sue varianti più classiche, come la marinara con Alici di Cetara, ma anche dell’ottima cucina locale, rivisitata ottimamente dalla Chef Pamela Viggiano.