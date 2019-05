Tramonti, colpisce carabiniere sotto effetto di stupefacenti: arrestato giovane ravellese

Nella notte appena trascorsa i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amalfi hanno tratto in arresto A.C. 21 enne di Ravello per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale e guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Intorno all’01:00 i Carabinieri durante un posto di controllo a Tramonti hanno fermato l’auto con alla guida il giovane ravellese insieme ad altri tre ragazzi, ed li hanno sottoposti a perquisizione. Mentre i tre passeggeri si sono mostrati molto collaborativi, il guidatore, giunto il suo turno, ha iniziato ad andare in escandescenza ed a opponendorre resistenza verso i due militari che dapprima hanno dovuto chiamare i rinforzi e poi sono riusciti – con molte difficoltà- a condurlo in caserma ad Amafi, dove però il giovane anzichè calmarsi si è reso protagonista di un’escalation di offese e strattonamenti nei confronti dei carabinieri presenti, sino a far cadere al suolo dolorante uno di essi dopo averlo spinto contro lo stipite di una porta causandogli una grave contusione ed emorragia nel costato.

Il militare è stato trasportato d’urgenza al P.S. di Castiglione mentre il ragazzo è stato dichiarato in arresto e sottoposto all’alcool e drogatest che hanno rilevato che si era messo alla guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente.