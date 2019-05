Tramonti, avviso del Comune: “Chiusa fino al 22 maggio strada interna Campinola-Caselle-Trugnano”

Il Comune di Tramonti ha annunciato poco fa la chiusura al transito veicolare, dal giorno 13 maggio al giorno 22 maggio, dalle ore 7.30 alle ore 17.00, della strada carrabile “Campinola – Caselle – Trugnano”. Questo per consentire i lavori di completamento della rete fognaria realizzata alla frazione Campinola, presso l’area di Cantiere del Collettore Nord. Il provvedimento in questione è indirizzato ai non residenti.