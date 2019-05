Tramonti, assurdo al Valico di Chiunzi: spunta una sedia per evidenziare una enorme buca-FOTO

Tramonti. Assurdo quanto abbiamo potuto riscontrare al Valico di Chiunzi. Sulla tristemente famosa Strada Provinciale 2, la quale collega Maiori a sant’Egidio del Monte Albino, è spuntata una sedia per segnalare una enorme buca che è apparsa sull’asfalto. Una situazione davvero quasi ridicola. Spesso noi di Positanonews abbiamo segnalato le condizioni in cui versa la strada in questione; un problema che si ripresenta ogni anno. Il maltempo degli ultimi mesi ha sicuramente contribuito a danneggiare ulteriormente il manto stradale che già era in pessimo stato. E oggi dobbiamo assistere ad uno spettacolo davvero pietoso. Ricordiamo che qualche giorno fa era stato annunciato lo stanziamento di circa 3 milioni di euro da parte della Regione per i lavori di sistemazione del manto stradale e la messa in sicurezza della strada in questione.