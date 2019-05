Tramonti al voto, in attesa dell’apertura della campagna elettorale vota il nostro sondaggio

Tramonti, Costiera Amalfitana. Ufficializzate le liste elettorali, il paese della montiera si prepara a vivere questa campagna elettorale, attendendo i comizi pubblici e la presentazione dei candidati e dei programmi. Le liste Tramonti Democratica e SiAmo Tramonti si apprestano dunque a presentarsi agli elettori, ma notiamo che la campagna elettorale a Tramonti è poco social, infatti sulle pagine Facebook non rileviamo novità. Positanonews intanto ha lanciato un sondaggio per i lettori sui candidati sindaci: ecco l’articolo per partecipare.