Tragica scoperta a Scala: anziano trovato morto in casa. Intervengono i Carabinieri

Una tragica scoperta è stata fatta questa mattina a Scala, un anziano è stato trovato morto nella propria abitazione nella zona San Pietro, dove viveva da solo. F.A., 74enne originario di Amalfi, riceveva settimanalmente l’assistenza del personale sanitario, che prendeva l’uomo in carico per trasportarlo al centro dialisi di Maiori: questa mattina i sanitari hanno bussato alla porta senza ricevere alcuna risposta, quindi è stata allertata la vicina di casa, in possesso di un copia delle chiavi. Nella casa è stato trovato l’anziano esanime.

I Carabinieri della Stazione Ravello sono giunti sul posto per fare gli accertamenti e i rilievi del caso. Il magistrato di turno ha disposto l’esame della salma, confermando la morte per cause naturali. Casi del genere continuano a ricordarci quanto la nostra società debba confrontarsi con la questione degli anziani che vivono in solitudine. Il deceduto, che in passato ha avuto un’agenzia di viaggi ad Amalfi, sembra che era assistito da una badante: l’uomo soffriva di insufficienza renale e necessitava di cure, quindi era costretto a ricorrere a dialisi.