Traffico in Penisola Sorrentina, l’economista Luttwak: “Meno tempo per arrivare in Israele che ad andare da Napoli a Sorrento”

Il problema traffico in Penisola sorrentina è diventato ormai così noto che persino un famoso economista, Edward Luttwak, ne è a conoscenza. A rivelarlo è il giovane attivista politico Michele Vitiello. Questo ha rivelato su Facebook di aver incontrato l’esperto economista in occasione della mostra SyrArt:

“Stasera ho avuto la fortuna di scambiare due chiacchiere con Edward Luttwak, consulente strategico del Governo degli Stati Uniti, che stamattina era a Tel Aviv. Mi ha detto che ci ha messo meno tempo ad arrivare da Israele in Italia che da Napoli a Sorrento”.

Una battuta che la dice tutta su quanto questo problema sia sentito ormai in tutto il Paese.

La questione traffico si era riaccesa qualche settimana fa. La questione ruotava attorno alla chiusura dello svincolo esterno di uscita della stazione di Castellammare di Stabia, in direzione della penisola sorrentina, dal 2 maggio scorso, aveva creato non pochi disagi alla viabilità, dato che, dopo l’uscita alla stazione autostradale di Castellammare di Stabia, tutti i veicoli avrebbero dovuto proseguire esclusivamente sulla statale sorrentina, dove è installata apposita segnaletica gialla indicante il percorso alternativo, in direzione Sorrento. Qualche giorno fa la riapertura.