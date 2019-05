Anteprima Positanonews . Traffico in Costa d’ Amalfi. Avviato oggi il procedimento per Ordinanza Prefetto, la SITA revoca sciopero . Come stiamo facendo quotidianamente seguiamo il problema del traffico in Costiera amalfitana e siamo stati fra i protagonisti attivi delle modifiche alla circolazione sulla S.S. 163 Amalfitana sostenendo fattivamente la petizione delle associazioni

L’IMPORTANZA DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI

I cittadini e le associazioni sono stati fondamentali. Incontri partiti dal basso già questo inverno da Macchia Mediterranea e Posidonia con il successivo coinvolgimento di altre associazioni che poi insieme hanno fatto partire una petizione che ha raccolto quasi diecimila firme. Una petizione che chiedeva misure rigorose: autobus fino agli 8 metri, no deroghe, no tpl , senso unico, ZTL dopo vere e proprie tragedie quotidiane che mettevano a rischio anche i soccorsi delle ambulanze bloccate nel traffico con esempi a Positano, Praiano, Amalfi, Atrani, Ravello e Minori.

GLI INCONTRI COL PREFETTO

Dopo decine di incontri il Prefetto ha voluto affrontare il problema e trovare una soluzione che potesse contemperare i vari interessi , grosse resistenze dai comuni di Minori e Maiori ci sono state ad adottare misure più rigorose, ma si comincerà a partire dal 15 giugno fino a fine settembre e di regolamentare la circolazione dei bus del servizio autorizzato di TPL per sostituire l’ ordinanza Anas 29/2013.

COSA SUCCEDERA’ – SENSO UNICO SENZA DEROGHE E TARGHE ALTERNE

In buona sostanza permane il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia per i mezzi superiori a 10,36 metri ed un senso unico di marcia per i mezzi fino a 10,36 metri da Positano a Vietri sul Mare. Il divieto di transito da Vietri sul Mare a Positano salvo due finestre . Le targhe alterne solo nei finesettimana ed esclusi i residenti .

LE FINESTRE

Fino alle 11 a Positano e Amalfi. Nel pomeriggio dalle 16 fino ad Amalfi .

IL PIANO DI VIABILITA’

Il problema è il piano di viabilità a carico delle Polizie Municipali del territorio per regolamentare la circolazione in senso alternato tali da impedire eventuali blocchi. Da Positano è stato chiesto di estendere i controlli a Piano di Sorrento, ma si tratta della provincia di Napoli e si doveva coinvolgere l’altro Prefetto. Era la soluzione ottimale onde evitare che gli autobus si incanalassero lungo l’imbuto della Statale . Dall’altro versante pure si poteva coinvolgere Agerola dove immaginiamo si troverà un aumento di traffico visto che la seconda finestra non varrà per Positano con altri problemi di gestione per il personale.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di legge bisogna avviare il procedimento amministrativo coinvolgendo tutti gli enti ai sensi dell’art. 7 L. 241 / 90Avvio procedimento per ordinana traffico costiera amalfitana del Prefetto

A QUESTO PUNTO LA SITA HA REVOCATO LO SCIOPERO

La SITA ha avuto una funzione importante, la società di trasporto pubblico essenziale sulla Divina ha anche manifestato pubblicamente e attivato procedure per lo sciopero che ora ha interrotto

Sciopero SITA revoca

Positanonews parla con i fatti, documentati con foto e video, e con gli atti. Speriamo bene.