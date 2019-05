Torre del Greco – Iniziato il Campionato Nazionale della vela della classe Meteor

E’ iniziato ieri il Campionato Nazionale della vela della classe Meteor con partenza dal porto di Torre del Greco in direzione Castellammare di Stabia.

Hanno aderito alla regata 60 imbarcazione della classe meteor con giovani skipper provenienti da tutte le parti di Italia. L’evento è stato organizzato dal Circolo Nautico di Torre del Greco con la collaborazione del circolo della vela di Napoli, Lega Navale di Napoli e Torre del Greco nonché con la supervisione della Federazione Italiana Vela V zona di Napoli.

L’importanza dell’evento ha richiesto l’attuazione di un importante servizio di vigilanza con la partecipazione di tutte le Forze dell’ordine locali, Capitaneria di porto e di Vigili Urbani. Straordinaria la presenza di pattuglie di Carabinieri delle Stazioni Capoluogo e Centro. Proficua l’assistenza fornita dalla Motovedetta Carabinieri 402 di Capri che ha imbarcato a bordo il Comandante di Stazione Vincenzo Amitrano per meglio coordinare dal mare le operazioni di tutela della sicurezza pubblica in mare.

Le prime tre Regate per la qualificazione alle successive prove sono andate tutte ok senza alcun incidenti. Un’imbarcazione a motore da diporto che stava assistendo alla regata, per una anomalia, ha perso l’elica del motore ed andava alla deriva con 4 soggetti a bordo di cui tre bambini. Immediati sono scattati i soccorsi dei mezzi impiegati nel servizio dal Circolo nautico che hanno riportato in porto l’imbarcazione in avaria senza alcun problema. Uno spettacolo eccezionale che con lo sfondo della penisola Sorrentina, l’isola di Capri e la bella giornata di festa ha visto la partecipazione di migliaia di spettatori che si sono riversati sul muraglione del porto e lungo tutta la litoranea di Torre del Greco. Un primo maggio per Torre del Greco all’insegna dello sport a livello nazionale. Domani ci saranno altre regate fino al giorno 4.

