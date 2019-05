“ThePassion” .Il balletto sulla passione di Cristo a Cava de’Tirreni

Si terrà oggi venerdì 31 maggio , presso il Chiostro della Madonna dell’Olmo di Cava de’Tirreni lo spettacolo di danza ” The Passion”, ispirato alla Passione di Cristo.

“The Passion” -dichiara il regista,coreografo e ballerino Matteo Pastore-

non vuole essere una copia di opere o film già esistenti, ma tutt’altro. Nasce per dare un messaggio attraverso estratti della Bibbia e del Vangelo, motivando riflessioni sull’ amore di Cristo per noi uomini che spesso dimentichiamo tutto ciò. E’ uno spettacolo danzato e narrato, una fusione di corpi e voci che ripercorrono le fasi salienti della Passione di Cristo partendo dalla creazione del mondo.

Il Cristo protagonista dello spettacolo “The Passion” è un Cristo diventato uomo come noi, un Cristo terreno che si mescola tra la gente, che ha le sue paure come noi esseri umani.

Lo spettacolo ruota intorno alla figura del Cristo Dio che era ed è oltre ogni tempo.

Lui disse all’umanità intera: “…Vi mando come pecore tra i lupi…”, ovvero mescolatevi tra “i lupi” e piegate l’odio e la rabbia del mondo con una sola ed unica arma: l’amore; non perdetevi per le strade della tentazione ma diffondete l’amore e il linguaggio di Cristo tra gli uomini”

In questa occasione il Primo ballerino Matteo Pastore ed il Solista Alessandro Pastore

saranno affiancati dai danzatori professionisti Alessio Maisto, Marta Trofi e Claudio Cerullo con la collaborazione dell’Accademia “Pianeta Danza” di Marano

Matteo Pastore, ballerino campano si trasferisce a Roma giovanissimo e studia in un accademia con maestri di fama mondiale. Fra i suoi tanti lavori citiamo:

Primo ballerino teatro nazionale “Split” Croazia, danzando svariati balletti di repertorio classico.

Primo ballerino teatro “It” Slovenia, firmando anche una sua coreografia.

Lavora anche presso la fondazione arena di Verona in “Cenerentola”.

Primo ballerino al festival di “Pravec” in Bulgaria, firmando anche qui una sua coreografia.

Lavora presso “Theatre house Italian” in Washington DC come primo ballerino.

Primo ballerino teatro “Maroncelli” di Chieti in Carmen.

Primo ballerino nella “Compagnia Nazionale del balletto” classico danzando svariati balletti di repertorio sia classico che moderno.

Presso la “compagnia nazionale opera danza” come primo ballerino.

Lavora al teatro comunale di Catanzaro in Schiaccianoci come primo ballerino.

Presso il “Teatro Sistina” con Massimo Ranieri in poveri ma belli “,nel ruolo di caratterista ed invitato a vari gala come primo ballerino danzando con Etoile della danza come Venus Villa e tante altre.

Ha partecipato allo spettacolo “Uomini di pace” affiancando il ruolo di primo ballerino con Giuseppe Picone.

Ha coreografato lavori importanti come “Roma storia e leggenda” e “The passion” e tanti altri.

Attualmente è primo ballerino freelance, coreografo e maestro di balletto.In

questa opera “The Passion”, che sarà una suite, sarà affiancato dal danzatore professionista Alessandro Pastore formatosi al “Teatro di San Carlo” di Napoli.

Anche Alessandro, giovane danzatore ha svolto diversi lavori come solista lavorando in enti lirici e compagnie Italiane ed estere di balletto affiancandosi a nomi come Giuseppe Picone, Venus Villa, Matteo Pastore ecc.

Antonio Di Giovanni