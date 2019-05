Il tenore Matteo Schiavone torna ad incantare nei Borghi campani

Serata

Ritornerà ad incantare con la sua voce e con il suo cuore ,in Campania,il tenore salernitano Matteo Schiavone.”Lyric for Love” tra

“i Gioielli della Campania” , è un tour itinerante, in 9 tra i Borghi più belli della Campania e la prima tappa del tour 2019 è il 31/05/2019 alle 21 a Vallo della Lucania presso il Teatro Auditorium ” Leo De Berardinis”.“Lyric for Love” è una collana di splendide perle canore magistralmente cantate,con arte ,dal Maestro MATTEO SCHIAVONE accompagnato dalle “Silver Ladies”

Rosaria Vitale, Giulia Moscato e Valeria Feola.

tre giovanissime cantanti salernitane, che studiano LIRICA al conservatorio di Salerno e che aggiungono al talento e alla professionalità di Schiavone,la loro fresca bellezza.Il repertorio spazia tra le canzoni più belle del ‘900 e va dalla tradizione napoletana a quella italiana

ed internazionale con prestigiosi omaggi a grandi interpreti ed indimenticabili cantautori.

MATTEO SCHIAVONE

Ha calcato i palcoscenici dell’Europa e dell’America dal Canada agli Stati Uniti Nella formazione del duo vocale,con l’indimenticabile

fratello gemello Luciano,

due figure, un’unica voce,melodiosa e potente.

La loro notorietà si è consolidata

con il ” BAGAGLINO “compagnia teatrale di fama internazionale.

Da solista Matteo Schiavone ha ottenuto un grande successo televisivo con

“Italia’s got talent”

e soprattutto nei tanti recital sul nostro territorio

entusiasmando il pubblico anche

con la peculiarità delle sue interpretazioni.

Le tappe del tour :

31 maggio Vallo della Lucania

12 giugno LAURINO

23 giugno CAVA DE’ TIRRENI

28 giugno AMALFI

5 luglio MAIORI

25 luglio CETARA

1 agosto PALINURO

10 agosto NUSCO

18 agosto ACCIAROLI

Antonio Di Giovanni