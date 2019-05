Tempo in peggioramento sulla Campania. Diramata l’allerta meteo di colore giallo per la giornata di domani

Il tempo mite che ci ha accompagnato in questi giorni sta per abbandonarci e già da questa sera è previsto un aumento della nuvolosità con una domenica all’insegna delle piogge e delle temperature più basse. E la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avvisto di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo valevole per tutta la giornata di domani specificando che dalle ore 08.00 alle ore 20.00 si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità anche sulla costiera amalfitana e penisola sorrentina, oltre che nel Napoletano, nell’area vesuviana, nel Salernitano ed in tutta la Regione. Una condizione meteo che potrebbe dare luogo a fenomeni come ruscellamenti superficiali con possibile trasporto di materiale, allagamenti di locali interrati ed a piano terra, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori con inondazioni delle aree circostanti, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con conseguente allagamento degli assi viari, occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni di particolare fragilità del territorio. Per quanto riguarda i nostri territori potrebbero, inoltre, verificarsi anche delle mareggiate. La Protezione Civile regionale raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.