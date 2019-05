Quando si parla di “Bellezza” non può mancare Positano, la perla della Costiera amalfitana. E a rappresentarla c’è stata la nostra Brunella Mazzacano, accompagnata dal papà Baldo Mazzacano e da Annamaria Casola, con gli abiti della nota linea “Brunella”. Brunella ha mostrato bellezza ed eleganza, sfilando con leggiadria ,

Una sfilata di moda a scopo benefico con modelle e modelli diversamente abili provenienti da tutta Italia e per l’occasione accompagnati da giovani soci del Rotaract nonché modelli professionisti. E’ la terza edizione di un evento “Insieme in passerella” che sta raccogliendo consensi nazionali e che vede Benedetta de Luca, da Sala Consilina, una delle promotrici più attive. La serata è stata condotta da Giovanna Naddeo. Il Comune di Salerno ha permesso l’utilizzo gratuito della chiesa dell’Addolorata. Il ricavato della sfilata sarà intera mente destinato allo sviluppo di una mappatura del centro storico cittadino per la segnalazione di percorsi, bagni ed esercizi commerciali senza barriere per disabili.

Complimenti davvero alla nostra Brunella, stupenda e bellissima negli abiti “Brunella” , sorriso magnetico , elegante e fine, con uno sguardo profondo come il mare della nostra Terra delle Sirene che incanta chiunque.