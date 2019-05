Stonewall si sposta a Napoli. Oggi la mostra di Vito Fusco da Positano a New York . Fusco ha meritato una apertura delle pagine di cultura Campania de Il Mattino a firma della brava collega Barbara Cangiano “Volti e storie dello Stonewall Hill”, la mostra la seguiremo con la redazione Napoli di Positanonews dove ieri in Via Marina , grazie a Gino La Gatta, ha aperto la redazione napoletana.

Ventisette giugno 1969: nella notte, all’interno dello Stonewall Inn di New York, i violenti scontri tra gruppi di omosessuali e la polizia segnano la nascita del movimento di liberazione gay, che non ha caso ha scelto il 28 come giornata mondiale dell’orgoglio Lgbt. 17 maggio 2019: a cinquant’anni di distanza, quella battaglia per i diritti umani viene celebrata con la mostra «Stonewall: The Temple» (Napoli, Casina Pompeiana, ore 17) a cura di Vito Fusco. Classe 1980, l’artista positanese ha scelto di immortalare i volti dei frequentatori dello storico bar, dopo un lungo lavoro di ricerca. «Era il giugno del 2016 e mi trovavo a New York per seguire una masterclass. Mi appassionava l’idea di realizzare un lavoro sugli incroci che avrebbe dovuto chiamarsi Crossroads e chiesi al mio proprietario di casa dove potessi trovare un incrocio interessante. Lui mi indicò subito lo Stonewall, del quale fino a quel momento non avevo sentito parlare racconta Arrivato lì rimasi sbalordito. Fuori c’erano poliziotti che tenevano d’occhio una processione di persone di tutte le età che si fermavano commosse a lasciare fiori e accendere candele. Ho subito avuto l’impressione di essere in un tempio. Sui muri, tantissime foto che documentavano le lotte per i diritti degli omosessuali; la luce era molto bassa, rossa, e campeggiavano scritte come This toilet is for all genders. Da quel momento ho praticamente vissuto lì dentro. Entravo alle 14 e uscivo alle tre del mattino. Volevo sapere tutto di quel posto, respirarne le atmosfere, ascoltare i racconti delle persone».

IL PROGETTO

Molte di queste sono diventate protagoniste di un libro (80 pagine, edito da Arkimedia Lab col patrocinio di Amnesty International Italia e Fiof, corredato da testi in italiano e inglese che inquadrano il periodo delle lotte affrontate dal mondo Lgbt dagli anni 60 ad oggi) e di una esposizione che sta girando l’Italia. «Chiedevo loro di sedersi su una panchina, di chiudere gli occhi per sentirsi in sintonia con l’atmosfera e di riaprirli solo quando sarebbero tornati in loro stessi. Ce n’è una scattata a un ragazzo che ha deciso di restare a occhi chiusi». Ore spese a parlare, tra una sigaretta e un drink, di sessualità, società ostili, famiglie allargate. Il lavoro è stato duro, emotivamente intenso («non ho visto null’altro di New York ma lo rifarei ancora») e il risultato è una narrazione per immagini che come una cerniera lega passato e presente aprendosi sull’urgenza di non abbassare mai la guardia e di continuare ad educare al rispetto per gli altri. «Se ci ragioniamo è assurdo pensare a New York come a una città di divieti, dove non si potevano servire alcolici agli omosessuali, eppure è accaduto e di peggio accade in tante altre realtà», sottolinea Fusco. La memoria corre a Pasolini che nel 1965 abbraccia la telecamera per raccontare in uno straordinario film-documentario, Comizi d’amore, amore e morale, parlando agli italiani di invertiti, divorzio e prostitute. Il risultato fu il ritratto di un Paese incistato dalle contraddizioni e dalle paure, malato di ignoranza e di un falso concetto di vergogna, incapace fino in fondo di vivere la sua libertà. Non a caso l’idea della mostra è nata in occasione di un’assemblea di istituto di un liceo di Meta, dove i ragazzi hanno deciso di fermarsi per discutere di diritti e libertà. «Fummo invitati io e Antonello Sannino di Arcigay. L’esperienza ci piacque molto e ci diede lo spunto per fare del libro una galleria di immagini aperte al pubblico». La mostra, nata da una consolidata sinergia tra il Comitato Arcigay Antinoo di Napoli e il Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli, sarà anche l’occasione per incontrare due personaggi di spicco della comunità Lgbt americana: Kurt Kelly, proprietario del leggendario Stonewall Inn Pub e Tree Sequoia, veterano dei Moti di Stonewall, bartender del pub e vera e propria memoria storica di quel giugno 1969.