Un’altra mattinata di disagi in Costiera Amalfitana per quanto riguarda la viabilità. Questa mattina, infatti, sono partiti i lavori da parte dell’Anas sulla Statale 163 Amalfitana per riparare i muretti distrutti negli anni dai vari incidenti. Ovviamente è un servizio utile e necessario, le perplessità risiedono nel fatto che questi lavori di giorni creino tantissimi disagi. E di disagi, sotto questo punto di vista, purtroppo nei territori della Divina ne siamo stracolmi. E’ stato istituito, per portare avanti i suddetti lavori, il senso unico alternato per gran parte della strada che difatti collega Piano di Sorrento e Positano.

Mentre si discute sulla presenza di bus in Costiera che rendono la vita degli autisti ancora più complicata, tra sondaggi, richieste alla prefettura e petizioni, ci si mettono anche dei lavori che non fanno altro che creare ulteriori disagi alla viabilità.

Come sappiamo, la lunghezza della Statale Amalfitana è di circa 50 km, e vista la presenza di parecchie curve e tornanti, e visto il fatto che è a una sola corsia, piuttosto ristretta, per ogni senso di marcia, spesso si intasa, specialmente in periodi dell’anno che vedono la grande affluenza di turisti nella zona.

La Statale comincia per la precisione a Meta dalla strada statale 145 Sorrentina e dopo aver attraversato una breve tratta collinare, nel territorio del comune di Piano di Sorrento, raggiunge la sponda meridionale della penisola sorrentina, nel territorio del comune di Vico Equense (località Tordigliano-Chiosse), per poi attraversare i comuni della costiera Amalfitana, costeggiando il mare fino a Vietri sul Mare ed immettendosi infine nella strada statale 18 Tirrena Inferiore.

Insomma, forse un momento migliore per effettuare questi lavori poteva essere trovato…