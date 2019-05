SORRENTO/VICO EQUENSE. Vinti 50 e 60 mila euro, ma a guadagnarci Stato e privati. Famiglie in crisi in Penisola sorrentina per il giorno

Vincite al Gioco in Penisola Sorrentina fra Sorrento e Vico equense fa sempre notizia . Il Lotto ed il 10eLotto premiano ancora una volta la provincia di Napoli, dove sono state centrate le due vincite più alte del concorso di martedì scorso 14 maggio 2019. La versione tradizionale del gioco ha, infatti, regalato una quaterna da 62mila 250 euro a Vico Equense, frutto di una giocata sulla ruota di Napoli. Con il 10eLotto, invece, è stato centrato un 9 da 50mila euro a Sorrento, grazie a un’estrazione frequente e a una giocata Oro.

Complessivamente il concorso di martedì ha regalato premi per oltre 39 milioni di euro (5 con la versione classica, e 34 con il 10eLotto), le vincite distribuite dall’inizio dell’anno superano così i 2,2 miliardi di euro

Fin qui la notizia di cronaca, ma la percentuale di vincite è talmente bassa che vi è più probabilità di trovare a mare qualche collana persa da un turista che vincere. Il guaio è questo, il vizio del gioco impera, a guadagnarci vergognosamente lo Stato e i privati , con attività che sono troppo in prossimità di edifici sensibili ( scuole, chiese, palestre ) . Tante famiglie in crisi in Penisola Sorrentina e questo gli altri giornali non lo dicono…