Sorrento tragedia del primo maggio Positanonews non dimentica Claudia Fattorusso Morelli e Teresa Reale Sono passati ben 12 anni da quel primo maggio 2007, non abbiamo dimenticato. Positanonews era in rete da un paio d’anni, eravamo a Ravello in Costiera amalfitana a parlare con De Masi per il Ravello Festival quando i collaboratori ci avvisarono dell’accaduto e lanciammo, unico giornale online all’epoca sul territorio, la notizia in rete sulla pagina della Penisola Sorrentina, praticamente fummo noi ad annunciare questo tragico episodio

All’uscita della chiesa la caduta del cestello utilizzato per montare le luminarie per la festa di Sant’Antonino dei giardinieri uccise due donne: Claudia Fattorusso Morelli (86 anni) e la nuora Teresa Reale (50 anni).

L’inchiesta coinvolse l’allora sindaco di Sorrento Marco Fiorentino, i Donnarumma, il parroco e tanti altri e la vicenda ha strascichi ancora oggi. L’ex sindaco di Sorrento Marco Fiorentino dovrebbe pagare ancora, ha anticipato il Comune, poi c’è stata un’altra causa intentata e poi archiviata, insomma un groviglio, alla fine , purtroppo, queste cose verranno dimenticate e passeranno…Ma quelle che rimarranno per sempre sono le sofferenze dei familiari delle vittime a cui ci uniamo simbolicamente nella preghiera.