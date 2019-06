Sorrento. Torna libero Federico Russo, era stato arrestato per aver aggredito un uomo . Ecco come è andata la direttissima.

Torre Annunziata ( Napoli ) . Si è tenuta stamane l’udienza di convalida di arresto con contestuale interrogatorio dell’indagato Federico Russo di anni 22 presso la casa circondariale di Poggioreale. Il giovane arrestato mercoledì notte per il reato di rapina e di lesioni aggravate è stato subito condotto agli arresti per la gravità del fatto commesso nei confronti di De Gregorio Salvatore, aggressione e furto. In stato di arresto il ventiduenne per il tramite della Polizia di Sorrento ha allertato l’Avv. Salvatore Caputo il quale resosi prontamente disponibile, ha subito accettato l’incarico alle ore 3 di giovedì mattina e si è attivato per la difesa. Smontata l’accusa della rapina il giovane ha lasciato la casa circondariale di Poggioreale ed e’ stato condotto questo pomeriggio dalla polizia penitenziaria presso la sua abitazione in Meta con una misura coercitiva minore. A seguire il GIP Anzalone del Tribunale di Torre Annunziata lo convocherà dinanzi al monocratico per il proseguo del giudizio.