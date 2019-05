Sorrento. Tolto ambiente a Di Prisco . Laura Cuomo , Grande Onda “Amarezza per chi ha restituito dignità al territorio”

Sorrento. Ha lasciato molti sorpresi per la delega all’ambiente tolta a Luigi Di Prisco dall’amministrazione di Giuseppe Cuomo, il “Grande Ponte”, come Positanonews ha coniato l’alleanza attualmente in Giunta, ha chiesto la sua testa in attesa della eventuale nomina come Presidente del Consiglio. Sono tantissimi che sono rimasti sorpresi, le pulizie del mare e delle spiagge, la Regina Giovanna, la Bandiera Blu, sono alcuni dei tanti successi di Di Prisco , fra i tanti commenti ci piace riportare quello di Laura Cuomo fondatrice del movimento civico La Grande Onda , nato da un Gruppo Facebook

Mi lascia molto amareggiata la notizia che a Luigi Di Prisco sia stata tolta la delega all’ambiente.

Grazie a Dio sono troppo lontana dal mondo della politica per comprendere le ragioni delle partite a scacchi che si giocano a palazzo, io so solo che Luigi con il suo impegno costante, puntuale, coscienzioso, in questi anni ha restituito dignità a luoghi che versavano in condizioni miserrime, vedasi l’esempio di Marina Grande, ieri immondezzaio, oggi bandiera blu.

Inutile riepilogare tutto quello che Luigi ha fatto per l’ambiente in questi anni, perchè è noto pure alle pietre della strada.

Concludo dicendo che ad un cittadino qualunque, quale sono io, decisioni simili causano un profondo senso di disagio, di confusione, di smarrimento, con tutti gli interrogativi e le perplessità che ne conseguono.

A Luigi dico, Luigi fai come me: guarda il mare e gioisci profondamente perché – consapevole di quello che hai fatto per difenderlo – ti sentirai appagato, felice, orgoglioso. In una parola “giusto”, dinanzi alla tua coscienza e agli occhi delle tue bellissime bambine.

Grazie 💙”

Sonto tanti gli apprezzamenti per Di Prisco, di politici, ambientalisti e cittadini, rimane la sorpresa, ma solo per chi crede che la politica si basi su valori sani.