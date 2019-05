Sorrento, tamponamento tra auto guidate da turisti

Tamponamento tra due automobili in via Correale, a Sorrento. Le vetture condotte da turisti in viaggio nella Penisola Sorrentina, proseguivano una dietro l’altra nello stesso senso di marcia, sulla centralissima via nella Città del Tasso: forse il traffico o la poca dimestichezza con la vivace guida sulle nostre strade, hanno tratto in inganno in forestieri. Stando alle prime frammentarie notizie giunte alla nostra redazione, sembra che nessuno si sia fatto male, passeggeri compresi. Seguiranno aggiornamenti.