Sorrento, spuntano le impronte: strada imbrattata per pubblicizzare ristoranti e B&B

Un modo quantomeno anomalo di pubblicizzare ristoranti e bed and breakfast a Sorrento. Sono spuntate, infatti, delle impronte di colore bianco che hanno imbrattato alcune strade pubbliche del centro storico. Dei percorsi, quasi come fosse un gioco dell’oca, ce conducono appunto a locali per attirare turisti. L’ex assessore ai servizi sociali Mario Mormone ha così commentato sui social:

“Chiedo gentilmente a qualche amministratore. Ma è normale imbrattare ogni anno la pavimentazione del centro storico per pubblicizzare ristoranti e B&b di privati?”.

Diversi i commenti degli utenti di Facebook: “Non posso credere che un privato possa scendere a questo livello”.