Sorrento. Il sindaco Giuseppe Cuomo è stato insignito del “International Man of the year Award”, attribuito dalla New York Police Department Columbia Association, un altro riconoscimento avuto grazie all’attivismo dell’ex assessore al turismo Mario Gargiulo che aveva visto dunque lungo, dunque un riconoscimento dato per la città e per chi ci ha lavorato. Il riconoscimento gli è stato consegnato nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte oltre 700 persone, tra rappresentanti delle istituzioni, della politica, della cultura e dell’economia di New York. A premiare Cuomo, il presidente della New York Police Department Columbia Association, Christopher J. Pizzo ed il fondatore dell’Italian Language Intercultural Alliance, Vincenzo Marra. “Questo premio rende ancora più forti e saldi i rapporti tra la vostra e la nostra città – ha dichiarato Cuomo – Che proseguiranno con una importante iniziativa che voglio annunciare oggi. Nei prossimi mesi, a Sorrento, allestiremo una mostra permanente che attraverso cimeli, oggetti, fotografie e testimonianze, parlerà al popolo italiano del glorioso lavoro del corpo di polizia di New York e del valore dei suoi rappresentanti. Sarà un modo per celebrare ancora una volta, il legame tra le nostre comunità”. Alla fine le missioni di Mario Gargiulo a New York e negli Stati Uniti d’ America hanno portato riscontro