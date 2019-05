L’estate è ormai alle porte, ed insieme a lei tutte le attività turistiche inaugurano la bella stagione lavorativa.

Se hai una struttura ricettiva e non sai dove trovare l’arredo giusto per renderla accogliente e confortevole per la tua clientela, LG Arredamenti è il posto giusto che fa per te!

LG Arredamenti, dispone delle migliori marche per mobili belli, resistenti, ma soprattutto al prezzo migliore. Colori, design, varietà, tutto questo lo trovi nel negozio di arredamenti più fornito della Penisola Sorrentina.

Non ci credi? Vorresti un esempio? Nelle foto che potrai trovare di seguito troverai tutto il design che LG Arredamenti ha creato per un noto B&B di Sant’Agata.

Bello vero? Cosa aspetti? Chiama Lg Arredamenti per qualsiasi informazione al numero 081 807 1764 oppure passa nel loro fantastico negozio in Via del Mare 19 di Sorrento. Luigi ed il suo staff ti aspettano.

La consulenza, la progettazione, il montaggio da parte di operai specializzati e l’assistenza post vendita di LG Arredamenti CONTINUANO!