Sorrento. Sagristani con Fiorentino e Raffaele Apreda, che abbia fatto un pensierino come sindaco? . Il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani ha pubblicato questa foto con il commento “Oggi…convergenze parallele…peninsulari!!” con l’ex sindaco Marco Fiorentino, l’ex assessore Raffaele Apreda e il consigliere di opposizione Salvatore Di Leva con l’ex Sen. Nello Di Nardo coordinatore di Forza Italia. Insomma un “incontro” tra “calibri pesanti” della politica della penisola sorrentina, mentre il Comune di Sorrento si gretola e Peppino Cuomo va a New York a farsi un’immagine, grazie però al lavoro di Mario Gargiulo. In attesa del 20 maggio se non rientra Fiorentino, e di Mario Gargiulo che potrebbe dialogare, con l’incognita Massimo Coppola, Sagristani potrebbe fare il colpaccio per candidarsi a Sorrento?