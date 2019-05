Sorrento, tra ricorsi e nuove disposizioni le licenze NCC restano ancora sospese

Non c’è ancora nessuna novità circa le 80 licenze per NCC (Noleggio Con Conducente) che il Comune di Sorrento aveva deciso di assegnare, ma che successivamente si è trovato costretto a sospendere. Dopo le direttive del Governo, infatti, i rilasci delle concessioni furono bloccati, nonostante sia stato portato avanti un regolare concorso. Si tratta del tanto criticato decreto 143 dello scorso 29 dicembre: difatti, le 80 concessioni che erano previste nel comune sorrentino sono state congelate. Nel febbraio scorso la battaglia Ncc era arrivata ufficialmente in Parlamento.

Una norma che, a detta dei diretti interessati, danneggerebbe gravemente il loro lavoro e che prevederebbe l’obbligo del rientro nella rimessa al termine di ogni corsa. In penisola sorrentina la questione è molto sentita perché stando ai conteggi ci sono circa 500 licenze rilasciate dai rispettivi Comuni. E l’indotto ne risentirebbe. A marzo scorso i Conducenti Ncc si erano presentati in fila alle Poste di diverse città italiane per chiedere il reddito di cittadinanza, in segno di protesta contro la nuova regolamentazione introdotta dal Governo. Una iniziativa promossa dal comitato Air (Autonoleggiatori italiani riuniti) in collaborazione con Fai Trasporto Persone, nell’ambito della mobilitazione nazionale per il trasporto pubblico non di linea con conducente. I presidi degli autisti hanno avuto luogo nelle città di Roma, Milano, Torino, Napoli e Firenze.

Difatti, per quanto riguarda la situazione di Sorrento, tutto resta ancora invariato. Le licenze non sono state ancora sbloccate: diversi sono stati i ricorsi da parte di chi era stato escluso dalle selezioni e diversi sono stati i reintegrati. Come riportammo mesi fa, c’è stato anche uno scandalo per presunte falsificazioni dei titoli di studio da parte di alcuni partecipanti.