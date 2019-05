Sorrento. Quasi pronta la fontana decorativa a Piazza Lauro fra consensi e polemiche

Sorrento. Procedono i lavori per la realizzazione di una fontana decorativa nella centralissima Piazza Lauro, iniziati oramai da tantissimi mesi. Ma ora veramente poco al completamento e cresce l’attesa nei cittadini per poter ammirare la nuova opera. Cominciano a circolare le prime foto della fontana ed i pareri si dividono in modo netto: ci sono coloro a cui la fontana che abbellirà la piazza piace e coloro che invece non la amano particolarmente. Al momento, leggendo i vari commenti sui social, sembra che siano molti di più quelli a cui la fontana decorativa della città del Tasso non piaccia affatto. Si tratta di una fontana con una grande vasca di forma rettangolare che verrà poi arricchita giochi di luce e forse anche giochi d’acqua… almeno si spera. Indubbiamente appare forse troppo grande nelle dimensioni ma è chiaro che bisogna attendere il completamento per poter giudicare in modo corretto. In molti l’hanno definita una vera e propria piscina e non mancano le battute ed i commenti negativi. Dopotutto anche questo fa parte del gioco. Noi non esprimiamo nessun parere ma pubblichiamo la foto della fontana ornamentale per tutti coloro che non hanno ancora avuto modo di poterla vedere e poi lasciamo il giudizio ai nostri lettori. Quello che possiamo aggiungere è che ci auguriamo che alla fine la fontana si armonizzi bene con il contesto della piazza e possa aggiungere bellezza alla città di Sorrento e chissà che qualche turista non si cimenti nel famoso lancio delle monetine così come avviene a Roma per la monumentale Fontana di Trevi…