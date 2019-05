Sorrento. Quali convergenze parallele? E’ un abbaglio . Sagristani e Marco sempre opposti. Ecco la verità

Sorrento. Quali convergenze parallele? Sagristani e Marco sempre opposti. Ecco la verità che ci riporta un lettore . La foto pubblicata sul suo profilo il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani col seguente commento: “Oggi…convergenze parallele…peninsulari!!” con il primo cittadino in compagnia dell’ex sindaco ed ex consigliere Marco Fiorentino, l’ex assessore Raffaele Apreda e il consigliere di opposizione Salvatore Di Leva con l’ex Sen. Nello Di Nardo coordinatore di Forza Italia. Ma i lettori scrivono a Positanonews “Quali convergenze parallele? Marco Fiorentino ha perso le elezioni con Peppino Cuomo anche per colpa di Sagristani, Raffaele Apreda lo ha fatto Marco e poi dopo aver raggiunto la provincia di Napoli se ne è andato da Piergiorgio e da allora sono sempre stati contro.. Ponticorvo poi non ne parliamo se sale Marco van a monte tutti i progetti al Vallone dei Mulini, che vanno avanti nonostante pareri contrari di cui vi rivelerò, oltre ad altri progetti sopra Santa Lucia.. di che parlamo? Hanno preso un abbaglio”