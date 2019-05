Sorrento e Piano assunti nove operai in Penisola Verde. Ecco tutti i nomi della graduatoria cinque con contratto part-time e quattro full-time. Penisolaverde spa, l’azienda che gestisce spazzamento e raccolta dei rifiuti a Piano di Sorrento e Sorrento (qui ha in appalto anche la gestione del verde pubblico e la manutenzione delle strade cittadine), ha ultimato la procedura per incrementare il proprio personale. Un’esigenza legata proprio all’ampliamento del raggio di azione della municipalizzata.

Cinque posti sono destinati alla mansione di operatore ecologico, vale a dire spazzamento, raccolta rifiuti e tutela e decoro del territorio, attività da svolgersi anche con l’utilizzo di veicoli per cui è richiesto il possesso della patente di categoria B. I contratti saranno a tempo indeterminato ma part-time al 67 per cento da marzo ad ottobre. Altri 4 operai saranno impiegati per la manutenzione stradale e del verde pubblico. Per loro – che dovranno comunque essere in possesso della patente di tipo B – previsti contratti a tempo indeterminato e full-time.

Di seguito i link per visualizzare le due graduatorie definitive:

http://www.penisolaverde.com/Bandi_e_gare/graduatoria%20definitiva%20operatori%20ecologici.pdf

http://www.penisolaverde.com/Bandi_e_gare/graduatoria%20definitiva%20servizi%20complementari